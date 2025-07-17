Mağaza ve süpermarketlerde yeni dönem: Çalışma saatleri değişiyor

Belçika’da uzun süredir yürürlükte olan katı mağaza çalışma saatleri düzenlemeleri değişiyor.

Giyim mağazaları, ev eşyası satan dükkânlar ve süpermarketler için geçerli olan kısıtlamalarda esnemeye gidiliyor.

Hükümetin aldığı yeni kararla birlikte, alışveriş saatlerinde tüketiciyi ve esnafı rahatlatacak bir dönem başlıyor.

Mevcut uygulamada mağazalar haftanın bir günü zorunlu olarak kapalı tutuluyordu ve sabah 5 ile akşam 8 saatleri arasında hizmet verebiliyorlardı. Sadece Cuma günleri istisna yapılarak akşam 9’a kadar açık kalmalarına izin veriliyordu.

Ancak yeni düzenlemeyle birlikte çalışma saatleri genişletiliyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR

Hükümet, perakende sektörüne daha fazla esneklik sağlamak amacıyla mağaza çalışma saatlerine ilişkin kuralları gevşetme kararı aldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte zorunlu kapanış günü uygulaması tamamen kaldırılıyor.

De Morgen gazetesinde yer alan habere göre, değişikliğe dair detaylar netleşti. Artık her tüccar, haftanın yedi günü boyunca akşam saat 21.00’e kadar mağazasını açık tutabilecek.