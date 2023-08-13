Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Magnum 4. dönem çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum 4. dönem çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çekilişe katılanlar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte detaylar..

Uzun süredir merakla beklenen 2023 Magnum Porsche Taycan çekilişi 9 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

Magnum 4. dönem çekiliş sonuçları çekilişe katılan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

2 adet Porsche Taycan arabayı kazanmak için milyonlarca kişi çekilişe katıldı.

Magnum çekilişine katılan vatandaşlar Porsche Taycan ve her ay her biri 100.000 TL değerinde 4 Magnum Card’dan birini kazanma şansı yakalamak için şanslarını denedi.

Magnum çekilişleri bir yılda toplam 6 dönem olarak gerçekleştiriliyor. Bu yılın ilk üç çekilişi 10 Mayıs, 13 Haziran ve 12 Temmuz 2023 tarihlerinde tamamlandı. Magnum 4. dönem çekilişi ise 9 Ağustos tarihinde yapıldı.

Peki çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

Magnum 4. dönem çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Magnum 4. dönem çekiliş sonuçları 13 Ağustos 2023 Pazar günü Hürriyet Gazetesi Pazar Eki’nde açıklanacaktır.

Kalan 2 Magnum çekilişi ise 12 Eylül 2023 ve 10 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak.