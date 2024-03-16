Makarna suyuna tüm sarımsak atın! Bakın ne işe yarıyor... Herkesin sevdiği bir yemek olan makarnayı haşlarken suyuna 1-2 adet bütün sarımsak atarsanız, bakın nelere fayda sağlıyor.

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Neredeyse sevmeyeni olmayan makarna, birçok farklı çeşitte tüketiliyor.

Ancak öncelikle iyi ve doğru bir haşlamak yapmak gerekiyor.

Makarna haşlarken püf nokta yağ ve tuz eklemektir. Oysa bilinmeyen ve çok faydalı bir detay daha var.

Makarna suyuna sarımsak ekleyin, faydaları inanılmaz bir hal alıyor.

Sarımsak, yemeklere derin bir lezzet katar ve birçok yemeğin tat profilini zenginleştirir. Özellikle et, sebze ve makarna gibi yemeklerle çok iyi uyum sağlayacaktır.

Sarımsak, antioksidanlar ve biyolojik olarak aktif bileşenler açısından zengin bir besindir.

Bazı araştırmalar, sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini, kan basıncını düşürebileceğini, kolesterolü azaltabileceğini ve hatta bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceğini öne sürmektedir. Bu nedenle, yemeklere sarımsak eklemek, sağlık açısından faydalı olabilir.