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Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City ile Inter arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım başladı. İşte dev maçın detayları...