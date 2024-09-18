Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi bu sezon ilk kez lig formatında düzenleniyor.
Şampiyonlar Ligi maçları yeni formatıyla dün itibaren başladı. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam edecek.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşı karşıya geliyor.
Inter ile bugüne kadar Avrupa kupalarında bir kez karşılaşan Manchester City, 2023'te Şampiyonlar Ligi finalinde rakibini 1-0 yenmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 20 maçının üçünü kaybeden Inter turnuvaya son dokuz katılımının sadece birine galibiyetle başladı.
Futbolseverler Manchester City ve Inter arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
İşte, Manchester City - Inter maçının bilgileri...
Manchester City - Inter maçı ne zaman?
Manchester City - Inter maçı 18 Eylül 2024 Çarşamba (bugün) günü saat 22:00'da oynanacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak maç 'tabii spor' platformundan yayınlanacak.