Manchester City - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

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Premier Lig’in 12. haftasında Manchester City, Tottenham’ı evinde ağırlayacak.

Son dönemde istediği sonuçları alamayan Manchester City, ligde 2. sırada yer alıyor. Mavi-beyazlılar, Tottenham karşısında galip gelerek takımının yeniden zirveye doğru tırmanmasını hedefliyor.

Öte yandan, Tottenham da sezonun başında beklenen performansı sergileyemedi. Manchester City karşısında alacağı galibiyetle toparlanmayı ve üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Dev mücadeleye kısa bir zaman kala futbolseverler tarafından araştırmalar hız kazandı.

Peki, Manchester City ile Tottenham arasındaki mücadele, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar…

MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Etihad Stadyumu’nda oynanacak olan Manchester City - Tottenham maçı, bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Akanji, Gvardiol; De Bruyne, Gundogan; Silva, Foden, Savinho; Haaland.

Tottenham: Vicario; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Sarr; Johnson, Solanke, Son.