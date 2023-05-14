Manisa 2023 seçim sonuçları! Manisa'da kim kazandı? İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları Türkiye'de seçim günü...İllere göre seçim sonuçlarını merak eden vatandaşlar, "Manisa oy oranı" hakkında araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Manisa sonuçları haberimizde...

81 ilde seçim heyecanı hakim... Oylarını kullananlar, sonuçları beklemeye başladı. Sandıklar 17.00'da kapanacak ve sayımlar yapılacak. İllere göre seçim sonuçları, gündemin merak edilen konusu. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yer alıyor. Seçim sonuçları için ise gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda... Seçim sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alan Manisa için seçim haberimizde yer alacak. Peki, Manisa seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Manisa sonuçları 2023! Manisa 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Manisa'da oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak. Güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.