Maribor nerenin takımı, hangi ligde oynuyor? Acun Ilıcalı'nın yeni takımı... Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni bir futbol takımı satın alacağını açıkladı. İşte Acun Ilıcalı'nın alacağı takım hakkında merak edilenler...

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Daha önce İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı yeni bir takım satın alacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda satın alacağı yeni takımın ismini duyurdu. Acun Ilıcalı "Maribor" takımını satın alacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım. Şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim." ifadelerine yer verdi.

Acun Ilıcalı'nın Maribor takımını satın alacağını açıklamasının ardından futbolseverler Maribor takımı hakkında aramalarına hız verdi.

Maribor takımının hangi ligde oynadığı ve hangi ülkenin takımı olduğu merak uyandırdı.

İşte Maribor takımı hakkında merak edilenler...

Maribor hangi ülkenin takımı?

Nogometni Klub Maribor, genellikle NK Maribor veya kısaca Maribor olarak adlandırılan Slovenya'daki Maribor şehrini temsil eden futbol kulübüdür. 12 Aralık 1960 tarihinde kurulan Maribor, 1991'de kurulan PrvaLiga'dan hiç düşmemiş üç kulüpten birisidir.

Maribor, Slovenya Ligi'ni dokuz kez, Pokal Nogometne zveze Slovenije'yı altı kez ve Slovenya Süper Kupası'nı bir kez alarak ülkenin en tanınan kulüpleri arasına girmiştir.

Kulüp en başarılı zamanlarını 1990'lar ve 2000'lerin başlarında geçirmiştir, yedi kez üst üste ligde şampiyon olup üç kez de lig kupasını almıştır.

1991'deki Slovenya'nın bağımsızlığından önce Yugoslav futbol siteminde oynamıştır. Maribor, 1946 ve 1991 yılları arasında Yugoslav Birinci Ligi'nde oynamış üç Slovenya kulübünden birisidir.

Ayrıca Maribor 1999-2000 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Slovenya kulübü olmuştur. Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarına katılan tek Slovenya ve eski Yugoslavya ülkelerinden katılan dört kulüpten birisidir.

Kulüp, evindeki maçlarını 12,994 kapasiteli Ljudski vrt stadyumunda oynar. İlk olarak 1962'de inşa edilmiş olan stadyum 1990'lar ve 2000'lerde yenilenmiştir. Maribor'un takma isimleri Morlar ve Menekşeler olarak bilinir.