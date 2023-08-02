Market poşetlerine zam mı geldi kaç TL oldu? 2023 poşet fiyatı... Ücretli poşet uygulaması 3 yılı geride bırakırken, tüketiciler poşet fiyatlarına gelen zamla karşılaştı. Karbon salımını azaltmak amacıyla ücretli yapılan poşetlerin yeni fiyatı belli oldu. Market poşetlerine zam geldi mi, kaç TL oldu? 2023 poşet fiyatı...

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme doğrultusunda plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı. Uygulamanın başladığı 2019'da poşet kullanımı yüzde 80 düştü. 2019 yılından itibaren 3 yıl boyunca plastik poşetler 25 kuruştan tüketiciye satıldı. 25 kuruşun 15 kuruşu devlet payı, 10 kuruşu ise perakende satış noktasının payı olarak kaldı. 2023 yılı Ağustos ayında market poşetlerine zam haberi geldi. Vatandaşlar ise, "poşet zamlandı mı", "market poşeti kaç TL oldu" merak ediyor. Market poşeti fiyatı 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruşa yükseltildi.