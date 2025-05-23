Marketlerde satılan 13 üründe pestisit çıktı!

Haber Merkezi

Avusturya merkezli Greenpeace’in yeni araştırması, marketlerde satılan pul biber ürünlerinde insan sağlığı için büyük risk oluşturan pestisit kalıntılarına dikkat çekti.

apılan analizlerde, 13 farklı pul biber markasında Avrupa Birliği tarafından yasaklanan toplam 37 pestisit maddesi tespit edildi.

Araştırmada en çok tehlike arz eden ürün ise “Las Hermanas scharf” oldu. Bu üründe, kanserojen özellikleri bulunan Anthrachinon maddesi, yasal sınırın tam 13 katı seviyesinde ölçüldü.

Ayrıca, “Kotányi Paprika scharf” markasında ise sinir sistemi ve üreme sağlığını olumsuz etkileyebilen Chlorfenapyr maddesinin yasal sınırın yaklaşık iki katı olduğu belirlendi.

Uzmanlar, bu tür pestisit kalıntılarının uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunarak, tüketicilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

ORGANİK ÜRÜNLERDE DE VAR

İncelenen ürünlerde, bağışıklık sistemi ve hormon dengesine zarar verdiği bilinen Thiamethoxam ve Indoxacarb gibi kimyasallar bulundu.

Araştırma, sadece geleneksel değil, organik olarak satılan pul biberlerde de pestisit kalıntılarının varlığını ortaya koydu.

Üç organik pul biber örneğinde daha düşük miktarda kalıntı tespit edilse de, hem organik hem de geleneksel ürünlerde yaygın olarak Chlorat maddesi bulundu. Greenpeace, bu maddenin muhtemelen dezenfektan kalıntısı veya içme suyu kaynaklı olduğunu belirtti.

DENETİMLER ARTMALI

Greenpeace yetkilileri, Avrupa genelinde gıda güvenliği denetimlerinin acilen artırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, yasaklı pestisit içeren ithal ürünlerin ülke pazarlarına girişinin engellenmesi ve organik tarımın desteklenmesi çağrısında bulundu.

Uzmanlar ise özellikle acı ve öğütülmüş baharatların tüketiminde dikkatli olunmasını, güvenilir ve sertifikalı ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Aksi halde, bu tür pestisit kalıntılarının uzun vadede ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısı yapılıyor.