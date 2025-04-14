Marketlerde yeni dönem: 1 Ağustos’tan itibaren satışı yasaklanacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda adımlarını sıklaştırdı.

Son olarak kamuoyuna duyurulan “taklit ve tağşiş yapılan gıdalar” listesiyle gündeme gelen Bakanlık, şimdi de gözünü market raflarında sıkça gördüğümüz “şekersiz” ibaresine çevirdi.

Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, pek çok içecek markasının “şekersiz” ifadesini kullanmasına rağmen, ürünlerinde yapay tatlandırıcı bulunduğu tespit edildi.

Bu durumun hem tüketiciyi yanılttığı hem de mevcut mevzuatla çeliştiği vurgulandı.

Yeni alınan kararla birlikte, mevzuata aykırı olarak “şekersiz” ifadesini taşıyan ürünlerin satışına 1 Ağustos 2025 itibarıyla son verilecek.

ŞEKERSİZ YAZIP TATLANDIRICI KULLANAN ÜRÜNLER YASAKLANACAK

Türkiye'deki içecek sektöründe yaygın olarak kullanılan "şekersiz" ifadesi, önümüzdeki yaz aylarından itibaren geçerliliğini yitirecek.

Bakanlık, tatlandırıcı içeren bu ürünlerin "şekersiz" ibaresiyle satışa sunulmasının, obezite, şeker hastalığı gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden tüketicileri yanıltığını belirtti.

Bakanlık, üretici firmalara bir hatırlatma yaparak, 1 Ağustos 2025 tarihine kadar etiketlerin düzeltilmesi gerektiğini açıkladı.

Bu tarihten sonra "şekersiz" etiketi taşıyan fakat tatlandırıcı içeren ürünler, marketlerde satılamayacak. Ayrıca, mevzuata aykırı ürünlerin satışının devam etmesi durumunda, bu ürünleri üreten firmaların cezai işlemlerle karşılaşacağı vurgulandı.