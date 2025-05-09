Marketlerde yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu oluyor!

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Gıda işletmelerinde şeffaflık ve denetim yeni bir döneme giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan yeni düzenleme kapsamında tüketiciler, “Tarım Cebimde” uygulaması aracılığıyla işletmelerin denetim geçmişine doğrudan erişebilecek.

Gıda güvenliğini artırmaya yönelik önemli hayata geçirilen ve öncesinde yalnızca gönüllülük esasına dayanan karekod uygulaması, özellikle marketler başta olmak üzere artık tüm gıda satış ve toplu tüketim işletmeleri için zorunlu hale geldi.

DENETİMLERE CEP TELEFONUNDAN ERİŞİLEBİLECEK

Bakanlık, yeni uygulamaya geçiş için işletmelere 60 günlük bir geçiş süresi tanıdı. Bu süre, karekod uygulamasına ilişkin usul ve esasların Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulmasından itibaren başlayacağı belirtildi.

Bu kapsamda tüm işletmelerin belirtilen süre içinde gerekli düzenlemeleri tamamlamaları gerekecek.

Karekod sistemi sayesinde tüketiciler, bir işletmenin kayıt/izin durumu, ticari unvanı, adresi ve en son ne zaman denetlendiği gibi bilgilere kolayca ulaşabilecek. Her işletmeye özel oluşturulan karekodlar, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden indirilebilecek.

Vatandaşlar, bu kodları “Tarım Cebimde” uygulaması üzerinden okutarak ilgili bilgilere anında erişim sağlayabilecek.