Marketten o gıdaları alıyorsanız dikkat! Ölüme sebep olabiliyor… Market alışverişi sırasında birçok kişinin aldığı o ürünler için uzmanından uyarı geldi. ‘Sakın tüketmeyin’ diyerek ölüme sebep olabileceğini açıkladı…

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Milyonlarca vatandaşın tüketim tercihleri arasında yer alan o ürünlerin ölüme sebep olabileceği açıklandı. Market alışverişiniz sırasında o ürünler için iki kez düşünmeniz gerekiyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz uyardı. Yılmaz, paketlenmiş ürünlerin satın alınırken mutlaka dikkatlice incelenmesi konusuna dikkat çekti.

Dünyada gıda erişiminin gittikçe zorlaştığının altını çizen Yılmaz, "Elimizdeki kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Gıda maddelerinin muhafazasını en uzun süreye çıkarabilmek gıda endüstrisinin en önemli görevlerinden birisi." dedi.

Isıl işlem son derece kritik bir rolde

Prof. Dr. Yılmaz, gıda endüstrisindeki teknolojik gelişmelerin hızla arttığını vurgulayarak, tarımsal ürünlerin dayanıklılığını sağlamak için en yaygın kullanılan yöntemlerden birinin konserve yapım teknolojisi olduğunu söyledi.

Konserve teknolojisinde ısıl işlemin son derece kritik bir rol oynadığını belirten Yılmaz, bu yöntemin ürünlerin dayanıklılığını artırmak, mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek ve ürünlerin raf ömrünü uzatmak için önemli olduğunu ifade etti.

Şişen ambalajlı ürünlerden uzak durun

Isıl işlem gören ürünler hakkında uyarılarda bulunan Yılmaz, ürün alırken ambalajlarına çok dikkat edilmesi gerektiğini önemle vurguladı ve ambalajı şişen ürünlerden uzak durulmasına dair tavsiyelerde bulundu.

Ölüm sebep olabilir

Ambalajı şişen ürünlerin ölüme bile sebebiyet vereceğine vurgu yapan Prof. Dr. Yılmaz, "Ürün ambalajında şişme oluşumu varsa o tip ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi lazım.

Çünkü onun içerisinde mikroorganizmaların faaliyetinin hala devam ettiği anlamı çıkmaktadır. Bu ürünlerin tüketilmesi durumunda ölüme varan sonuçlarla karşılaşılabilir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, açılan konserve ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve kısa süre içerisinde tüketilmesi gerektiği belirtti.