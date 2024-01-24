Marmara Bölgesi’ni esir alacak! Cuma günü geliyor, hazır olun… Meteoroloji kaynakları Cuma günü Türkiye’ye giriş yapacak olan felaket için uyarıda bulundu. Marmara Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlar mutlaka önlem alsın.

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Marmara Bölgesi'nde cuma günü hava durumu yeniden dikkat çekecek şekilde değişiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, Yalova, Sakarya, İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerini kapsayan hava durumuyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şube Müdürü Şahbaz, cuma günü bölgede beklenen hava durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, şiddetli yağış, rüzgar ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını önerdi.

Cuma Marmara'yı esir alacak

Şahin Şahbaz, Cuma günü Marmara’ya gelecek olan yağışla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Perşembe günü, yağışlı sistem, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış yapacak ancak yurdumuzu terk ediyor. Buna karşılık perşembe günü, yurdumuzun, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesini bekliyoruz. Bu yeni sistemin etkisiyle perşembe günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Cuma günü yeni sistem daha da genişleyerek ülke üzerindeki etkisini artırıyor. Marmara'da, Batı Karadeniz'in tamamında yağış bekliyoruz. Orta Karadeniz'in de iç kesimlerinde yağış olacak."