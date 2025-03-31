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MARMARA DERBİSİ: Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MARMARA DERBİSİ: Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Kocaelispor - Sakaryaspor maçı için geri sayım başladı. İşte maçın bilgileri...