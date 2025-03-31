MARMARA DERBİSİ: Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor ve Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de 31. hafta maçında karşı karşıya geliyor.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Marmara derbisi hakkında aramalar hız kazandı.
İki takım daha önce 40 resmi maçta karşılaştı. Bu maçların 16'sını Sakaryaspor, 14'ünü Kocaelispor kazanırken, 10 müsabaka ise berabere bitti.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Sakarya'da oynanan müsabakayı Kocaelispor 1-0 kazanmıştı.
Futbolseverler Kocaelispor - Sakaryaspor mücadelesinin detaylarını araştırmaya başladı.
Peki Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte hazırlık maçının detayları..
Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman oynanacak?
Kocaelispor - Sakaryaspor maçı 31 Mart 2025 Pazartesi (bugün) günü saat 20.00'de başlayacak.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.