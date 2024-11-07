MARTI TAG nedir, nasıl kullanılır?

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İstanbul'daki trafik sorununa çözüm sunma amacıyla ortaya çıkan Martı TAG, vatandaşların merak konusu oldu.

Özellikle sürücüler, "Martı TAG nedir?", "Nasıl kullanılır?" gibi sorularla yeni sistem hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

Bu ulaşım sistemiyle, sürücüler aracındaki boş koltukları değerlendirerek, aynı yöne gitmek isteyen yolcularla eşleşiyor.

Peki, Martı TAG nasıl kullanılıyor? Uygulamanın ücretleri nasıl belirleniyor?

MARTI TAG NEDİR?

Martı TAG, "Tek Araçla Gidelim" sloganı ile araç paylaşımını kolaylaştırıyor. Martı TAG kullanıcıları, araçlarındaki boş koltukları paylaşarak, belirli bir ücret karşılığında yolculuk yapabiliyor.

Martı TAG uygulaması, kullanıcıların kolayca araç bulabileceği bir platform sunuyor. Kullanıcılar, Martı uygulamasına giriş yaptıktan sonra gitmek istedikleri yeri harita üzerinden işaretliyor.

Ardından, aynı yöne giden sürücüler, yolcuyu kabul ederek yolculuklarını başlatıyor. Yapılan anlaşma ile yolculuk tamamlanıyor ve yolcu, sürücüye belirlediği ücreti ödüyor.

Martı TAG ile yapılan yolculuklar, hatır taşımacılığı esasına dayanıyor ve uygulama, herhangi bir komisyon almıyor.

2024 MARTI TAG NE KADAR?

Martı TAG uygulaması, sürücüler ile yolcular arasında esnek ücretlendirme esasına dayandığı için, fiyatlar yapılan anlaşmalara ve seyahat mesafelerine göre farklılık gösteriyor.