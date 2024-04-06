Masadaki ve sehpadaki bardak lekelerini onunla silin, lekeden nasıl eser kalmıyor izleyin… Ahşap masa ve sehpalarda oluşan bardak beyaz izleri herkesi rahatsız eder. Özellikle de bardak altı kullanma alışkanlığı yok ise bu lekeler sürekli oluşur. Uygulayacağınız bu yöntem ile masa ve sehpalardaki lekelerden eser kalmıyor. İşte, o yöntem…

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Masa ve sehpalarda bardak altlığı kullanılmıyorsa ne yazık ki bardak izlerinin oluşması kaçınılmaz oluyor. Temizlik hakkında püf noktalara dair içerikler üreten Ted McGrath, ahşap mobilyalarını kurtarmak için kullandığı benzersiz numarasını paylaştı.

Paylaşılan püf nokta ile iki adımlı basit yöntemini kullanarak sehpasını bu lekelerden arındırdı. Sıcak bardak, tabak, tencere ya da herhangi başka bir şey konulduğunda ahşap yüzeylerde lekelenmeler meydana gelir.

İster su halkaları ister ısı izleri olsun beyaz lekeler, nemin ahşap yüzeyin koruyucu kaplamasına nüfuz etmesinden kaynaklanıyor. Ted’in izleyicilerine bu lekelerden kurtulmak için gösterdiği yöntemde ise sadece iki malzeme ile lekeden eser kalmıyor.

İşte, lekelere veda ettirecek yöntem…

Ahşap mobilyalar üzerinde sıcak eşya koyulması sonucunda oluşan beyaz lekeler için iki malzemeli mucize yöntem belli oldu.

Bu yöntemde tek ihtiyacınız temizliğin vazgeçilmez ürünü olan sirke ve vazelin. İlk adımı olarak yağmanız gereken kağıt havlu kağıdın üzerine vazelin alın ve lekeli olan bölgenin tüm yüzeyine yayın.

Daha sonra bu şekilde 1 gün boyunca bekletin ve ardından mikrofiber bir bezin üzerine sirke dökerek vazelini eşyanın üzerinden iyice temizleyin. Vazelinle ovduğunuz ve sirke ile temizlediğiniz bölgedeki leke artık tarihe karışacak ve mobilyanız ilk aldığınız gündeki gibi lekesiz olacak.