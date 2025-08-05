MasterChef (4 Ağustos 2025) kaptan kim oldu? İşte mavi ve kırmızı takım kadrosu…

MasterChef Türkiye’de heyecan dolu yeni haftada kaptanlık oyunu nefesleri kesti. Yarışmacılar bu kez şeflerin isteği üzerine en iyi menemeni yapmak için ter döktü.

Lezzet savaşının galibi Gizem Tokat Budakçı oldu ve mavi takım kaptanlığına seçildi.

Kaptanlık hakkını kazanan Gizem, rakip takım kaptanı olarak İlhan’ı belirledi.

Böylece mavi ve kırmızı takımların liderleri belli olurken, haftanın kadroları da netleşti. İşte mavi takım ve kırmızı takım kadrosu...

MAVİ TAKIM KADROSU

Gizem (Kaptan)

Çağatay

Özkan

İrem

Merve

İhsan

Eylül

Sercan

Cansu

Tunahan

KIRMIZI TAKIM KADROSU

İlhan (Kaptan)

Hakan

Sezer

Furkan

Onur

Ayten

Hilal

Çağlar

Ayla

Sümeyye