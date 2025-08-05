MasterChef (4 Ağustos 2025) kaptan kim oldu? İşte mavi ve kırmızı takım kadrosu…

MasterChef Türkiye’de heyecan dolu yeni haftada kaptanlık oyunu nefesleri kesti. Yarışmacılar bu kez şeflerin isteği üzerine en iyi menemeni yapmak için ter döktü.
Lezzet savaşının galibi Gizem Tokat Budakçı oldu ve mavi takım kaptanlığına seçildi.
Kaptanlık hakkını kazanan Gizem, rakip takım kaptanı olarak İlhan’ı belirledi.
Böylece mavi ve kırmızı takımların liderleri belli olurken, haftanın kadroları da netleşti. İşte mavi takım ve kırmızı takım kadrosu...
MAVİ TAKIM KADROSU
Gizem (Kaptan)
Çağatay
Özkan
İrem
Merve
İhsan
Eylül
Sercan
Cansu
Tunahan
KIRMIZI TAKIM KADROSU
İlhan (Kaptan)
Hakan
Sezer
Furkan
Onur
Ayten
Hilal
Çağlar
Ayla
Sümeyye