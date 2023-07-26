MasterChef All Star'da şaşırtan sonuç: Dün gece potaya giren isim bakın kim oldu! MasterChef All Star'da dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kıran kırana geçen mücadele sonucunda iki yarışmacı eleme potasına girdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Her gün oynanan dokunulmazlık oyunu sonucunda 2'şer yarışmacı eleme potasına ismini yazdırıyor.

Haftanın sonunda ise gerçekleşen eleme oyununda en başarısız tabağı çıkaran yarışmaya veda ediyor.

Dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kırmızı takım yaptığı yemeklerle dünün galibi oldu.

Mavi takım ise kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Oyunun sonucunda iki isim eleme potasına girdi. İşte o isimler...

MasterChef All Star eleme adayları

MasterChef All Star’da bireysel dokunulmazlık koyununu Dilara kazandı. İlk eleme adayı Rıfat oldu. Ardından yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı Tolga oldu.