MasterChef dün kim kazandı? İşte MasterChef All Star ana kadroya giren ilk isim... MasterChef All Star dün akşam ekranlara damga vurdu. İlk bölümde MasterChef ana kadroya giren ilk isim belli oldu. Peki dün akşam MasterChef'te kim kazandı? İşte ana kadroya giren ilk yarışmacı...

2018’den bu yana Acun Medya izasıyla TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Bu sezon bambaşka konsepte izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye, eski yarışmacılarıyla bomba gibi bir kadro oluşturuyor. Yarışmanın ilk gününde 2018 – 2019 sezonunda bulunan yarışmacılar ana kadroya girebilmek için hünerlerini sergiledi. Birbirinden güzel tabakların çıktığı yarışmada şefler değerlendirmelerini yaptı. Ardından Güzide, Batuhan, Kıvanç, Batuhan Öner, Eda ve Suna üst tura çıktı. Üst tura çıkan yarışmacılar arasında şeflerin kararıyla ana kadroya giren ilk isim belli oldu. Dünkü bölümü kaçıran izleyiciler ana kadroya giren yarışmacıyı merak ediyor. Peki dün akşam MasterChef'te kim kazandı? İşte ana kadroya giren ilk yarışmacı... MasterChef dün akşam kim kazandı? MasterChef All Star'ın ilk bölümünde yarışmacılar arasından en iyi tabağı çıkararak ana kadroya giren ilk isim Güzide oldu.