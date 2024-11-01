Haberler



Bilgi



MasterChef’in unutulmayan ismi Azize değişimiyle şaşırttı! Estetikle bambaşka biri oldu...

MasterChef’in unutulmayan ismi Azize değişimiyle şaşırttı! Estetikle bambaşka biri oldu... Sevilen yemek programları arasında yer alan MasterChef ile tanınan isimlerden olan Azize Polat değişimiyle şaşkına çevirdi. Estetik yaptıran eski yarışmacının son hallerine yorum yağdı.