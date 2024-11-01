MasterChef’in unutulmayan ismi Azize değişimiyle şaşırttı! Estetikle bambaşka biri oldu...

Haber Merkezi
TV8 ekranlarının sevilen yarışmaları arasında yer alan MasterChef yayınlanmaya başladığı yıldan itibaren katılım sağlayan birçok isim sosyal medya üzerinden bir tanınırlık kazandı.
Yarışmaya Adana'dan katılan Azize, Masterchef 2021'e yedeklerden katılarak yarışmanın ortalarında veda etmiş, ancak geri dönme fırsatı verildiğinde tekrar yarışmanın kadrosuna girmeyi başaran isimler arasında yer almıştı.
Kendine has tavırları, sempatik halleri ve lezzetli yemekleri ile 2021 sezonuna damga vuran Azize Polat değişimiyle şaşırttı.
Verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik müdahalelerle sosyal medyaya damga vuran Azize’nin son haline yorumlar yağdı.
DEĞİMİŞİYLE ŞAŞIRTTI