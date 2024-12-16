MasterChef'te kim gitti? Şüpheli eleme! 15 Aralık 2024 hangi yarışmacı elendi?

Yağmur Dinç

TV8'in yemek yarışmacı MasterChef, nefes kesen anlara sahne oldu.

Ceketleri giymek için son eleme dün akşam gerçekleşti.

Yarışmaya ceket giyemeden veda eden isim, hem şaşırttı hem de büyük bir talihsizlik yaşadı.

Bölümü izleyemeyenler ise 15 Aralık MasterChef eleme gecesi detaylarını araştırıyor.

Peki, dün akşam MasterChef'te kim elendi? Veda eden yarışmacı...

MASTERCHEF ELEMESİ 15 ARALIK 2024

MasterChef'te Eda, Erim, Alper ve Şirin'in pota mücadelesi, puan toplayarak geçti.

1. oyun sonrasında Eda jüri üyelerinde 22 puan, Erim 19 puan, Şirin 16 puan, Alper 18 puan elde etmişti.

2. turda oynanan oyun sonrasında yarışmacılar tabaklarını şeflerine sunmadan önce Alper sunum tabağını yere düşürdü ve jüri üyelerinin kararı ile elenen yarışmacı oldu.