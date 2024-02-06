Mauro Icardi’den ayrılık sinyalleri! İtalyan devi için maaşının yarısını bırakmaya hazır…. Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayrılık sinyalleri vermeye başladı. Golcü yıldızın İtalya’ya dönmek istediği ve dönmesi durumunda maaşının yarısından vazgeçmeye hazır olduğu iddia edildi.

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Galatasaray, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile geçtiğimiz yıl şampiyonluğu kucaklamıştı. Yeni sezon öncesi bonservisi alınan futbolcu hakkında taraftarı üzecek bir iddia ortaya atıldı.

Ara transfer döneminde adı sıkça transfer haberleri ile anılan golcü futbolcu için çarpıcı bir açıklama geldi.

Icardi dönmek istiyor…

Calciomercato'nun aktardığı bilgiye göre Icardi ve ailesi İtalya’ya dönmek istiyor.

Kış transfer döneminde birçok üst düzey takıma teklif edilen Icardi kariyerine Galatasary’da devam ediyor. Ancak Icardi önümüzdeki sezon için Inter’e kapılarını açık bıraktı.

İtalya’ya da dönmek isteyen Arjantinli yıldızın transfer olmak istediği Inter için 10 milyon euroluk maaşından fedakarlık ederek 5 milyon euroya düşürmeye hazır olduğu da aktarıldı.

Inter'in ise Arjantinli yıldızla ilgili herhangi bir tasarrufunun bulunmadığı dile getirildi.