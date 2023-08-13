Mayasız ayini nedir, nasıl yapılır? Münevver Karabulut cinayetinde ayin iddiası!

Münevver Karabulut cinayeti, yine Türkiye'nin gündeminde...

Cem Garipoğlu'nun bundan 14 yıl önce Münevver Karabulut'u katlettiği dava dosyası dikkatleri tekrar çekti.

Fatih Altaylı YouTube kanalında Münevver Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir'i konuk aldı.

Avukat Epözdemir, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Münevver Karabulut davasının nasıl başladığını açıklamasıyla ilk günden günümüze kadar geçen süreci tekrar aktardı.

Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan avukat Rezan Epözdemir'in açıklamalarında dikkat çeken nokta, ''Münevver Karabulut cinayetindeki 'Mayasız Ayin' iddiası'' oldu.

Epözdemir, Garipoğlu'nun ailesinin, Cezayir göçmeni Yahudi kökenli bir aile olduğunu, Münevver Karabulut'u 'rüştünü ispat etmek' üzere Yahudilere has bir ayinle öldürülmüş olabileceğini açıkladı.

Münevver Karabulut'un avukatı şu ifadeleri kullandı:

Yargılama esnasında bir tartışma oldu: mayasız ayini. Cezayir asıllı bir aile, Yahudi kökenli. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de birçok Yahudi kökenli ailenin infaz edilmesinin müsebbibi buymuş: Mayasız Ayini.



Nedir bu? 18 yaşına gelmiş bir erkek; bakire genç bir kızı katledip rüştünü ispat edecek. Böyle bir ayin türü var. Mahkeme tutanaklarına da girdi. Bunun üzerinde duruldu. Bakire bir kız, Bahçeşehir'de öldürülüyor, babannenin evine getiriliyor. Acaba bu mu?