Mazbata töreni ne zaman 2024? Belediye başkanı mazbataları ne zaman verilecek? Yerel seçim sonuçlarının akabinde kazanan belediye başkanları, mazbatalarını almak için sabırsızlanıyor. Peki, mazbatalar ne zaman verilecek? Mazbata töreni ne zaman 2024? İşte detaylar...

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Türkiye, 31 Mart Pazar günkü yerel seçimleri geride bıraktı.

Açıklanan sonuçlar kapsamında kazanan belediye başkanları belli oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de değişiklik yaşanmadı.

Yerel seçim sonuçlarının ardından gözler kesin sonuçlar ve mazbataya çevrildi.

Belediye başkanlarına takdim edilecek olan mazbatalar ne zaman verilecek merak ediliyor.

Bu kapsamda, "Mazbata töreni ne zaman 2024", "Mazbata ne zaman verilecek", "Mazbata kaç gün sonra verilir" gibi sorulara yanıt aranıyor.

İşte mazbata ile ilgili detaylar...

Mazbata nedir

Mazbata, Türkiye'de seçim sonucunda kazanan adaylara verilen ve resmi olarak seçilen göreve başlamalarına olanak tanıyan bir belgedir.

Mazbata, seçilen adayın oy sayımı ve sonuçların kesinleşmesinden sonra yetkili seçim kurulu tarafından düzenlenir.

Seçilen aday, mazbatasını aldıktan sonra ilgili göreve resmen başlayabilir.

Mazbata töreni ne zaman 2024

Mazbata, göreve seçilen kişilere verilen resmî belge. Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilmektedir.

Eğer seçilmiş olduğu seçime itiraz edilmemişse ortalama 1 hafta sonra mazbata verilir.