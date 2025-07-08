MEB 1. dönem 1. yazılı kılavuzu 2025: 7., 8. ve 9. sınıf ortak sınav tarihleri ve konuları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavlar kılavuzunda, ortak sınavlarda uygulanacak esaslar yer alıyor.

Birinci dönem birinci yazılı sınavlar; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım 2025 Salı günü, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım 2025 Çarşamba günü, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım 2025 Perşembe günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır.

7. sınıf Türkçe dersi sınavında sekiz, 8. sınıf Türkçe dersi ve 9. sınıf matematik dersi sınavlarında yedişer adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular yer alacaktır.

Ülke genelinde ortak yapılacak yazılı sınavlarda yer alan soruların puanlanması okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda ilgili dersin öğretmenleri, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu sınıf/alan zümre öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

İşte MEB 1. dönem 1. yazılı kılavuzu