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Milli Eğitim Bakanlığı 2024 - 2025 eğitim öğretim döneminde ortaokul ve lise ikinci dönem ikinci yazılı sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Her dönem ikişer kere yapılan ortak sınavların yaz tatiline girmeden önce gerçekleştirilecek olan sonuncularının hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor.

Bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanan ortak sınavlar öncesinde son hazırlıklar yapılmaya başlandı. Peki, MEB 2. dönem 2. yazılı ortak sınavlar ne zaman yapılacak? Ortak sınav tarihleri belli oldu mu?

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. İkinci sınavlar ise 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

Ancak, 2. dönem 2. yazılı sınava ilişkin ortak sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ortak sınav kılavuzunun sınavlardan 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.