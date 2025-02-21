Milli Eğitim Bakanlığında 15-21 Ocak tarihleri arasında başvuruların gerçekleştirildiği EKYS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Mart ayında gerçekleşecek sınava başvuruda bulunan binlerce yönetici adayı sınav yerlerinin açıklanmasını heyecanla bekliyor.
Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte giriş belgelerinin erişime açılması büyük bir merakla bekleniyor. Peki, MEB EKYS sınavı ne zaman? MEB EKYS sınav yerleri açıklandı mı?
EKYS 2025 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2025-MEB-EKYS: Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
"2 Mart 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na (2025-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 20 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."