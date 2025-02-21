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MEB EKYS sınavı ne zaman? MEB EKYS sınav yerleri açıklandı mı?

MEB EKYS sınavı ne zaman? MEB EKYS sınav yerleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sınav yerlerine çevrilmiş durumda. Başvuru yapan binlerce yönetici adayı sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki, MEB EKYS sınavı ne zaman? MEB EKYS sınav yerleri açıklandı mı?