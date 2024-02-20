MEB'den öğrencilere tatil müjdesi: okullar 9 gün kapalı olacak Milyonlarca öğrenciyi ve veliyi sevindiren haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre yaz tatilinden önce ara tatil geliyor. Üstelik 9 gün sürecek.

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Öğrenciler ve veliler, nisan ayındaki ara tatilin yaklaşmasıyla ilgili gelişmeleri ve açıklamaları büyük bir merakla bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her dönemde bir hafta olarak uygulanan ara tatil, öğrencilere ilk sınav maratonlarından sonra bir nefes alma şansı sunuyor.

Veliler ise çocuklarının bu kısa tatil sürecinde dinlenmeleri ve enerji depolamaları için bu dönemi önemsiyor.

Öğrencilerin kafalarındaki en büyük sorulardan biri ise ikinci ara tatilin ne zaman olacağı ve Ramazan Bayramı ile birleşip birleşmeyeceği.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. İşte dört gözle beklenen ara tatil tarihleri…

İkinci ara tatil geliyor

Milli Eğitim Bakanı, 2024 yılında ikinci ara tatilin 8-12 Nisan tarihleri arasında olacağını duyurdu.

Ramazan Bayramı ise, 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Böylelikle Ramazan Bayramı ve ara tatil birleşmeyecek.

Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacaklar.

Yaz tatili ne zaman?

2023-2024 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 5 Şubat tarihinde başladı. Okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak.