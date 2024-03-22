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MEB'den yeni karar! Her öğretmene verilecek...

MEB'den yeni karar! Her öğretmene verilecek... Öğrenmen atamalarındaki mülakatlara ilişkin yeni bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni gelişmeyi duyurdu. Artık öğretmenler için yeni bir süreç başlıyor...