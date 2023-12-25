MEB’ten yeni yasak geldi! İlkokul, ortaokul ve liselerde tamamen yasak… Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni karalarını açıkladı. Yeni kararlar kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde artık yeni yasağın artık telafisi yok…

ensonhaber.com

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullara yönelik yeni yasaklar kapsamında telafisi olamayacak yaşamın duyurusunu yaptı. Bu yeni yasak, Türkiye genelindeki tüm kademelerdeki okulları kapsıyor.

Bakan Tekin, okullarda devamsızlık, sınıf tekrarı ve Türkçe dersi için 70 puan barajı gibi önemli konularda aldığı kararların devamında bu seferde cep telefonu kullanımı ile ilgili yeni bir düzenleme duyusu yaptı.

Artık telafisi yok…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni duyuruya göre, telefon kullanımı artık tamamen yasak olacak. Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerin dersleri aksatmalarını önlemek ve okul içinde dijital ortamlarda aşırı vakit geçirmelerini sınırlamak amacıyla cep telefonu kullanımının yasaklanması kararını aldıklarını bildirdi. Bakan Yusuf Tekin, bu kararın öğrencilerin sınıflarda derslere odaklanmalarını sağlamak için alındığını belirtirken, aynı zamanda öğrencilerin okul dışında dijital ortamlarda aşırı vakit geçirmeleri ve sosyal medya uygulamalarını eğitim amaçlı kullanımlarda etkilerini sınırlamak için önlemler alacaklarını da vurguladı.

Olumsuz etkiler azaltılıyor..

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bu kararı, öğrencilerin derslerine daha iyi odaklanmalarını ve okul içindeki dijital cihaz kullanımının olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlıyor. Okullarda cep telefonu yasağının uygulanması, öğretim ortamının daha verimli hale getirilmesine yardımcı olacak ve sınıf içi disiplini artıracak. Ebeveynler ve öğrenciler, bu yeni düzenlemenin detaylarını okullarından ve resmi kanallardan öğrenebilirler. Bu karar, eğitim-öğretim ortamının kalitesini artırmaya yönelik atılmış önemli bir adım olarak görülmektedir.