Meclis onayladı: GSS prim borcu affı ne zaman çıkacak?

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta gerçekleştireceği oturumda iki önemli torba yasayı görüşecek.

Söz konusu görüşmelerde masaya yatırılacak olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının affına yönelik teklif kabul edilirse, 2015 yılı öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL tutarındaki borçlar silinecek.

Binlerce borç sahibini teklifin kabul edilmesinin ardından borçların ne zaman silineceği merak konusu oldu. Peki, GSS prim borçları ne zaman silinecek?

GSS PRİM BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifine göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile söz konusu mevzuatta değişikliğe gidiliyor. Buna göre, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalıların, 2008 yılı Ekim ayı öncesi döneme ilişkin aylık hesaplamalarında mevcut uygulama devam edecek.

Bu hüküm, kanunun yayımlandığı ayın başından itibaren uygulanacak. Teklif Meclis'ten geçikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak yürürlüğe girecek.