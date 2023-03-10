Meclis'ten geçti! Vergi affı başvurusu ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? Vergi affı kimleri kapsıyor? Milyonların beklediği vergi affı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Vergi affının Meclis’ten geçmesiyle vatandaşlar, vergi affının neleri kapsadığını ve başvuru sürecini araştırmaya başladı. İşte vergi affında son durum…

Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlenen vergi affı için milyonların beklediği gün geldi.

Milyonlarca borçlu, vergi affı ile ilgili açıklanacak kararı bekliyordu. Dün itibarıyla vergi affı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, SGK prim borçları, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları, 2 bin TL’nin altındaki borçlar ile ilgili bir çalışma yapılacağını belirtmişti.

Vergi affının Meclis’ten geçmesinin ardından birçok borçlu, vergi affının neleri kapsadığını ve vergi affı başvuru sürecini araştırıyor. İşte merak edilenler…

Vergi affı hangi borçları kapsıyor?

Vergi affı ile birlikte vergiler cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi borçlar yapılandırılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“SGK prim kesinti, işsizlik sigorta primi ve topluluk sigorta primi, eksik işçilik tutarı, gecikme cezası zammı yine tarım hizmet akdi sigortalı prim borçları, ticari taksi dolmuş aracında çalışanların sigorta prim borçları, iş kazası, malülluk aylığı, rucu alacak yersiz ödenecek aylıklardan alacakları dahil ettik”

Vergi affı başvuruları nasıl yapılır?

Vergi affından nasıl yararlanılacağını açıklayan Elitaş, konu ile ilgili açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılacak.



Bu teklifle vatandaşların uzun süreli taksit isteklerini de yerine getiriyoruz. 2021'deki yapılandırmada 36 ay, 18 taksit şeklindeydi. Şimdiki teklifte 48 ay, 4 yıl olarak, yani her ay ödeyebilme imkanı mevcut. Ayrıca peşin ödemeleri de teşvik ediyoruz. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE tutarında yüzde 90 oranında indirim yapıyoruz. İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.



Yapılandırılan borçların taksitli ödenmek istenmesi halinde

ilk taksitin süresi içinde ödenmesi şartı korunuyor. Yani yapılandırmadan

faydalanmak isteyen, öncelikle mayıs ve haziran taksitlerini aksatmadan ödemek mecburiyetinde."

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