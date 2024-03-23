Meğer altın değerindeymiş! Filizlenen patatesleri bir daha çöpe atmayacaksınız... Patatesler uzun süre tüketilmediğinde filizlenme sorunu ile karşı karşıya kalınır. Bu durumda çöpe giden patatesler aslında altın değerinde bir yöntem ile kullanılabiliyormuş. İşte, o yöntem…

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Genellikle sonbahar aylarında çuvallarda alınan patatesler belli bir süre içinde tüketilmediğinde filizlenmeye başlar. Filizlenmeye başlayan bu patatesler de ne yazık ki çöpün yolunu tutar.

Meğer çöpe atılan bu patatesler öyle bir işe yarıyormuş ki resmen altın değerindeymiş. Bu yöntemi öğrendikten sonra evlerinizi güzelleştiren bitkiler için mucizeyi elde etmiş olacaksınız.

Filizlenmiş patatesleri çöpten kurtarıp resmen bitkiler için mucizeye dönüştüren bu yöntemle çiçeklerinizin sağlığına sağlık katacaksınız.

İşte, filizlenmiş patates mucizesi…

Bahçıvanlara göre filizlenmiş patateslerden yapılan basit bir formül, bitki ve çiçeklerin büyümesinde oldukça etkili bir yöntem. Evinizde saksıda çiçek yetiştiriyor ya da bahçe ve tarlalarınızda bitki üretiyorsanız, filizlenmiş patatesleri kullanarak gübrelerinizdeki verimi arttırabilirsiniz.

Bitki ve çiçeklerin büyümesi için bol miktarda hormon ve besin içeren bu patates filizlerini kullanarak gübre hazırlamak ise oldukça basit.

Öncelikle yaklaşık 300 gramlık bir patates filizi almanız, iyice durulamanız ve sonrasında 2 litre su ile doldurmanız gerekiyor. Bu işlemin ardından hazırladığınız karışımın gece boyunca bir yerde demlenmesine izin verin.

Sabah, filtrelenmiş haldeki karışımınızı 6'da 1 oranında su kullanarak seyreltin. Bulanık ve hafif yağlı bir sıvı elde etmiş olacaksınız. Bu sıvı ile haftada bir kez çiçek ya da bitkilerinizi sulayın. Büyüme hızlarına inanamayacaksınız.