Meğer anlamı herkesin bildiği gibi değilmiş! Hava durumlarındaki "Yağış ihtimali" bakın ne anlama geliyormuş Hava durumu uygulamalarında genellikle yüzdelik ifadelerle “yağış ihtimali” ibaresinin anlamı meğer herkesin bildiği gibi değilmiş. O ibarenin anlamı herkesin bildiği gibi “Yağmurun yağma ihtimali” değilmiş…

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Milyonlarca kişi bir plan yapmadan önce veya işe, gezmeye gitmek için evden çıkmadan hemen önce hava durumunu kontrol eder.

Hava durumu uygulamalarında yer alan tahmin raporlarında belli başlı ibareler bulunur. Bu ibarelerden biri olan “yağış ihtimali” çoğu kişi tarafından o gün içinde yağmur yağma olasılığı olarak yorumlanır.

Ancak halk arasında bilinen bu anlam tamamen yanlış. Yüzdelik oranlarla belirtilen 0 ile 100 arasında değişen “yağış ihtimali” olarak belirtilen ibarenin amacı kesinlikle söz konusu bölge için yağmur yağma ihtimalini göstermiyor.

“Yağış ihtimali” ibaresinin anlamı…

Anlamı herkesin bildiğinden farklı olan yağış ihtimali meteorolojide, yağmur beklentisi ve beklenen yağmurun etkileyeceği alanın çarpımı ile ortaya çıkan bir değer.

Bir önekle anlatacak olursak, İstanbul için şehrin yüzde 10'luk bir bölgesine, yüzde 80 oranında bir yağmur beklentisi veriliyorsa, bu iki rakamın çarpımı sonucunda yağış ihtimali %8 olarak hesaplanarak yağış ihtimali ibaresindeki değer belirleniyor.

İşte bu nedenle hava duruma baktığınız zaman bulunduğunuz konum ya da gideceğiniz konum için yüzde 90 oranında yağış göstermesi ilgilendiğiniz bölge değer hesaplaması yapılırken alana dahil edilen yerler arasında yer almıyor olabilir.

Bu durumda ilgilendiğiniz bölgede tek bir yağmur damlası dahi görmemenize neden olabilir.

Detaylı hava raporları

Yağmur ihtimalinin şehrin her yerinde aynı olmaması nedeniyle, bulunduğunuz bölgenin yağmur ihtimalinin yüzde kaç olduğunu ise ancak detaylı olarak paylaşılan hava tahmin raporları ile öğrenebilirsiniz.