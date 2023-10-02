Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot, hangi bankalarda var? Halka arz duyurularına devam eden SPK, Meka Beton'a onay verdi. Peki, Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot veriyor, kaç TL? Meka Beton katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

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Sermaye Piyasası Kurulu, halka arzlara bir yenisini daha ekledi.

Yatırımcıların son zamanlarda gözünü ayırmadığı halka arzda Meka Beton da yerini alıyor.

1987 yılı itibariyle faaliyete başlayan Meka Beton Santralleri, yurt içi ve yurt dışında beton santrali ve her türlü makine imalatı yapmak, bu tesislerle ilgili montaj, bakım, onarım ve imalat hizmetleri veriyor.

Borsaya girmeye hazırlanan Meka Beton için yatırımcılar araştırmalarına başladı.

Halka arz tarihleri, lot sayısı, katılım endeksi ve hisse fiyatı merak konusu oldu.

Şirkete giren paranın yüzde 42-45'i yatırım harcamaları, yüzde 42-45'i ise işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılacak. Geri kalanı ise güneş enerjisi santrali kurulumu ve Ar-Ge ile ürün geliştirme harcamalarına ayrılacak.

Peki, Meka Beton halka arz ne zaman? Kaç lot verir? 1 lot ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Meka Beton halka arz tarihleri

Meka Beton Santralleri halka arz tarihinin 4-5 Ekim 2023 olması bekleniyor.

Meka Beton kaç TL?

Meka Beton Santralleri hissesi 25 TL’den halka arz olacak.

Lot sayısı

Meka Beton Santralleri’nin halka arz açıklık oranı 25,44%’dür. Toplamda 16,9 milyon adet lot dağıtılacaktır.