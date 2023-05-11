Memur ne iş yapar, nasıl memur olunur? 2023 MEMUR MAAŞLARI... Son zamanlarda oldukça revaçta olan memurluğa dair, "Memur ne iş yapar, nasıl memur olunur?" soruları gündeme geldi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memurların maaşına ilişkin verdiği müjdenin ardından 2023 yılında aldıkları maaşlar da merak konusu oldu.

Devletin kurumlarında görev alan kişiler, "memur" olarak adlandırılıyor. Belirli yasa çevresinde çalışan ve korunan memurlar, devlette çalışmak için de belli şartları yerine getiriyor.

Memur olmak için şartları yerine getiren vatandaşlar, devletin belirlenen kurumlarında işe başlama şansı elde ediyor.

Memur denilince akla sadece "masa başı iş" gelmemelidir. Devlet için farklı kurumlarda çalışan birçok kişi de memur olarak adlandırılır.

Memur olmak için yukarıda bahsettiğimiz "şartlar" bölümüne göre değişiklik gösteriyor.

Bazı kurumların kendine has sınavları oluyor ve o sınavlardan belli bir derece almak gerekiyor.

Son zamanlarda revaçta olan memurluğa dair de "Nasıl memur olunur?" sorusu detaylandırılarak araştırılmaya başlandı.

Bu kapsamda vatandaşlar, daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Peki, Nasıl memur olunur?

Memur olmanın şartları

-T.C vatandaşı olmak.

-İlk olarak devlet memuru olmak için en temel şartlardan biri T.C vatandaşı olmaktır bu şart zorunludur.

-18 ila 35 yaş aralığında olmak.

-Bunun dışında devlet memuru olacak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

-En az lise, önlisans veya lisans mezuniyetine sahip olmak.

-Devlet memuru olmak için KPSS’ girmiş olmak ve KPSS puanından en az 70 puan almak gerekiyor.

-KPSS sınavından geçerli puan almak ve tercihlerden atanmak gereklidir.

-KPSS sınavları öğrenim derecesine göre ikiye ayrılmaktadır.

-Birincisi ön lisans ve ortaöğretim olarak yapılmaktadır.

-İkincisi ise lisans mezunlarını kapsamaktadır.

-Ön lisans ve ortaöğretim KPSS’ye iki yılda bir gerçekleşirken, lisans mezunları için her yıl düzenlenmektedir.

-KPSS puanı 70 ve üzeri olan adayların devlet memurluğu için mülakattan başarı ile geçmeleri ve yüksek puan almaları gerekiyor.

-75 puan alıp ataması gerçekleşmeyen adaylarda vardır.

-Böyle olmasının en temel sebebi ise alım gerçekleşen ilgili bölümler için başvuru yapan adayların puanlarının en yüksekten en aza kadar listelenmesidir.

-Herhangi bir suç ile yargılanmamış, hüküm giymemiş olmak gerekir.

-Kamu haklarından mahrum olmamak gerekir.

-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olması gerekir.

-Güvenlik soruşturması kapsamında herhangi bir olumsuz şart ile karşılaşılmamış olunması gerekir.

Tüm bu sıralanan şartları sağlayan adaylar devlet memuru olabilir. Bu şartların yanı sıra, her kamu kurum ve kuruluşunun kendine ait ayrıca özel şartları da bulunabilir. Bu şartlar kurumlar tarafından belirlenir.

2023 memur maaşları

Avukat (1/4) yeni maaşı 20 bin 139 TL

Öğretmen (1/4) yeni zamlı maaşı 15 bin 965 TL

Araştırma Görevlisi (7/1) maaşı 19 bin 909 TL

Mühendisler (1/4) 21 bin 071 TL

Uzman doktor (1/4) 24 bin 519 TL

Polis (8/1) 17 bin 877 TL

Hemşire (Lisans 5/1) 15 bin 381 TL

En düşük maaş artık 22 bin lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin TL'yi bulacağını bugün açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşları hakkında şu açıklamayı yaptı;

"Refah payı artışını biz belirledik. Böyle bir uygulama yoktu. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. En düşük maaşı 22 bin lirayı bulacak."