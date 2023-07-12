Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni'nin ölüm sebebi ne? Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir? İşte hayatı Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Seyyid Abdulbaki El Hüseyni? İşte hayatı..

Adıyaman Menzil Şeyhi olarak tanınan din adamı Seyyid Abdulbaki El Hüseyni hayatını kaybetti.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olan 74 yaşındaki Seyyid Abdulbaki El Hüseyni tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Ölüm haberi sonrası "Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni neden öldü" şeklindeki sorular arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında yer almaya başladı.

Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir? İşte merak edilen hayatı..

Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir?

Seyyid Abdulbaki El Hüseyni 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyünde dünyaya geldi.

Babası Nakşibendi Tarikatı'nın büyüklerinden olan Seyyid Abdulhakim El-Hüseyni'dir.

Cemaat'in kurucusu olan babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'nin 1972 yılında vefat etmesinin ardından abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol cemaatin yeni lideri oldu.

Babasının ardından "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol 22 Ekim 1993 tarihinde vefat edince Seyyid Abdulbaki El Hüseyni Menzil tarikatının yeni şeyhi oldu.

Köyünde bulunan babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Öğrendiği ilimler sonucunda Menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yaptı.

Seyyid Abdulbaki El Hüseyni'nin Hz Muhammed'in 30'ncu göbekten torunu olduğu söylenmektedir.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Seyyid Abdulbaki El Hüseyni 12 Temmuz 2023 Çarşamba (bugün) günü tedavi gördüğü hastanede vefat etti.