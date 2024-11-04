Meraklı Köfteci’nin Fatma’sıydı! Şimdi tanınmaz halde: İşte yeni mesleği…

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Yeşilçam’ın en sevilen yapımlarından biri olan "Meraklı Köfteci"deki performansıyla hafızalarımızda yer eden Gölgen Bengü, o dönemde Kemal Sunal ile başrolü paylaşarak büyük bir çıkış yakalamıştı.

Filmdeki Fatma karakteri, sempatik tavırları ve güzelliğiyle izleyicilerin kalbini kazanmıştı.

Gölgen Bengü, "Meraklı Köfteci"den sonra 1977 yılında "Aslan Bacanak" filminde Zeynep karakteriyle yeniden karşımıza çıktı.

Ancak bu filmden sonra Bengü, oyunculuk kariyerine son vererek eğitim hayatına öncelik verme kararı aldı. Sanat camiasından uzaklaşan Bengü, bakın şimdi ne yapıyor.

PROFESÖR OLDU

Yeşilçam’ın unutulmaz figürlerinden biri olarak hafızalarda yer eden Bengü, oyunculuk kariyerine ara vererek eğitim alanında önemli adımlar atmayı tercih etti.

Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, ABD'de yüksek lisans eğitimini North Carolina A&T State University'de tamamladı.

Eğitimine devam eden Bengü, Clemson University'de doktorasını alarak akademik kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Gölgen Bengü, şu anda New Jersey Institute of Technology'de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Profesör unvanıyla öğretim üyeliği yapıyor.