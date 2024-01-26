Haberler



Bilgi



Mercimek yemeğinde kararmaya son! Ondan bir tutam atın gerisini ona bırakın…

Mercimek yemeğinde kararmaya son! Ondan bir tutam atın gerisini ona bırakın… Oldukça sevilen ancak yapımı sırasında kararan yeşil mercimek için öyle bir yol varmış ki, yemeğiniz ondan bir tutam koyduğunuz anda kararmadan sağlıklı bir şekilde pişecek. İşte, o yol…