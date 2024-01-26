Mercimek yemeğinde kararmaya son! Ondan bir tutam atın gerisini ona bırakın…

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Yeşil mercimek, içerdiği sağlıklı bileşenlerle insan sağlığına birçok fayda sağladığından yemeği de severek yapılan bir bakliyattır.
Yeşil mercimeği düzenli olarak tüketmek, sağlıklı bir yaşam için doğru bir tercihtir.
Bu faydalı baklagil, besleyici özellikleriyle öne çıkarken, onu hem kararmadan pişirmenin hem de gaz yapmamasını yağlayacak sır onda saklıymış.
İşte, yeşil mercimeği hem kararmaktan hem de gaz yapmasından kurtaran o sır…
Yeşil mercimeği kararmadan pişirebilmek için öncesinde yeşil mercimeği güzelce bir kaynatmanız gerekiyor.
Bu kaynatma sırasında ise suyuna katacağınız bir miktar karbonat mercimeği kara suyundan arındırıyor. Aynı zamanda karbonat, mercimeğin gaz yapma sorununu da ortadan kaldırıyor.