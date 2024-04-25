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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? Nisan 2024 faizi

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? Nisan 2024 faizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını açıklamak için bu yıl 4. kez bir araya gelecek. Para Politikası Kurulu, nisan ayı faizini duyuracak. Peki, TCMB faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? İşte politika faizi...