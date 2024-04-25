Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? Nisan 2024 faizi

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Merkez Bankası tarafından açıklanan politika faizi, her sektör tarafından merak konusu.
Binlerce vatandaş, yatırımcı, iş insanı ve sektöre ilgi duyanlar Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak olan kararı merak ediyor.
Para Politikası Kurulu, yılın dördüncü toplantısını gerçekleştirecek.
Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? TCMB nisan ayı faizi 2024!
Faiz kararı açıklandı mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı bugün saat saat 14.00'da açıklanacak.