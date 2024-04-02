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Mersin, Antalya, Adana... Azalmıştı, geri döndü; Bu kez sağlam geliyor…

Mersin, Antalya, Adana... Azalmıştı, geri döndü; Bu kez sağlam geliyor… Mersin ve çevre illerinde yer alan sahil kısımlarını esir almışlardı. Bir süre sessizliğe bürünen bu canlılar yeniden dirildi. Sahildeki görüntüler şoke etti.