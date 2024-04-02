Mersin, Antalya, Adana... Azalmıştı, geri döndü; Bu kez sağlam geliyor…

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Mersin'in turizm cenneti kıyılarında, son haftalarda yoğun bir şekilde kendini gösteren denizanaları, şehri hafiften telaşlandırmıştı.
Ancak, şubat ayının son haftasında azalan bu zehirli canlılar, halk arasında bir rahatlama hissi yaratmıştı.
Ne var ki, kıyıdaki sakinlik pek de uzun sürmedi.
Tam denizanalarından kurtulmuş gibi görünürken, beklenmedik bir geri dönüş yaşandı.
Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi.
Denizanaları bastı
Hava Forum, sosyal medya hesabından Mersin denizinde yer alan denizanası topluluğunu yayınladı.
İşte o görüntü...