Metrobüs üreticisi konkordato ilan etti! Birçok şehrin otobüslerini üretiyorlardı

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Toplu taşıma sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş (AKIA) konkordato başvurusunda bulundu.

Son dönemlerde yaşanan mali darboğaz nedeniyle AKIA ve AKIA’ya başkı beş ayrı şirkette konkordato sürecine girdi.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucunda 26 Mayıs 2025 itibariyle toplu ulaşım araçları üreticisi üç aylı geçici konkordato ilan etti.

TEMMUZ’DA TAHKİKAT DUŞUŞMASI OLACAK

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre konkordato kapsamında, AKIA HESS Otomativ, RST Filo ve Oto Kiralama, UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri, Ulaşım İç ve Dış Ticaret Hizmetleri A.Ş. ve Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv Turizm yer aldı.

Mahkeme tarafından verilen kararla, şirketlerin mevcut mal varlıklarının korunmasına yönelik tüm tedbirlerin alındı. Geçici süre boyunca şirketlerin hacizlere ve iflas taleplerine karşı koruma altına alındığı bildirildi.

Şirketin borç yapılanmasını yönetmek adına görevlendirilen üç kişilik komiser heyeti şirketlerin mali yapısını, borçlarını ödeme kapasitesini ve yeniden yapılandırma planlarını inceleyecek.

Konkordato sürecinin kalıcı hale gelip gelmeyeceği ise 2 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan ilk tahkikat duruşmasında belli olacak. Mahkeme, bu duruşmada şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilecek mali yeterliliğe sahip olup olmadığını değerlendirecek.