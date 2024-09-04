Mevlid kandili hangi gün? 2024 Mevlid kandili tarihi... Mevlid Kandiline kısa bir zaman kala mevlid kandili hakkında aramalar hız kazandı. Peki Mevlid kandili ne zaman? İşte merakla beklenen o tarih..

Editör: Hüseyin Topuz

2024 yılının son kandil günü olan Mevlid Kandili'nin hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Mevlid Kandili'ne sayılı günler kala bu mübarek gece hakkında internette aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar arama motorlarında konuyla ilgili aramalarına hız kazandırdı.

Arama motorlarında "2024 Mevlid kandili ne zaman" ve "Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor" şeklindeki sorular yanıt arıyor.

Bilindiği üzere Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilmektedir.

Peki, 2024 Mevlid Kandili ne zaman Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

İşte 2024 Mevlid Kandili tarihi...

Mevlid Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.