Mide sorunlarına veda ettirecek yöntem! Onu balla birlikte yiyin sıkıntıların hepsini unutun…. Mide sorunları hemen herkesin muzdarip olduğu sağlık sorunlarının başında mide sorunları gelir. Bazı zamanlarda mide rahatsızlıkları gününüzü zehir edecek noktalara kadar gelebiliyor. İşte, mide rahatsızlıklarını kökten çözebileceğiniz o yöntem…

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Mide rahatsızlıkları kişiden kişiye ülser, reflü, gastrit gibi aşamalarla kendini gösteren ve çoğunlukla gününüzü zehir eden rahatsızlıklar arasında yer alır.

Yemek yedikten sonra midenizin rahatsız olması ve devamında yanma şikayeti ile kendini göstermeye başlayan ve devamında ağrılarla da kendini gösteren bu ağrılar çoğu kişi için can sıkıcı olmaktadır.

Şikayetlerin başında yanma, ekşime ya da ağrı gelen ve mide veya ince bağırsağın üst kısmındaki çeperi korumakla görevli mukozanın etkisini kaybetmesi sonucunda mide asidi tarafından meydana gelen yara oluşumları mide sorunlarının doğmasına neden olur.

Bu noktada ise çeşitli doğal yöntemler uygulanarak midenizi rahatlatmanız ve rahatsızlıklardan kurtulmanız mümkün olabiliyor.

Şifası meğer onda saklıymış…

Mide rahatsızlıklarının tedavisinde etkili doğal yöntemlerin arasında kudret narı en belirgin olanıdır. Kudret narını zeytinyağında bekleterek ya da balla tüketerek midenizi rahatlatacak ve bir daha ağrı sızı nedir bilmeyeceksiniz.

Kudret narı, hazımsızlık, gastrit, reflü, mide yanması, mide ekşimesi, ülser tedavisinde tedavi desteği sağlayan en önemli bitkilerden biridir.

Ayrıca yüzyıllardan beri en büyük doğal şifa kaynağı olarak bilinen zeytinyağında bekletilerek tüketilen kudret narı, mide astarının koruyucu tabakasını güçlendiren polifenoller ve antioksidanlar içerdiğinden ülser oluşımunu engelleme de oldukça etkili bir yöntemdir.

Balla birlikte yiyin...

Tadı acı olan kudret narını balla birlikte tüketmeniz daha rahat yemenizi sağlayacak ve mide rahatsızlıklarına veda ettirecek.

Kudret narı meyvesini bir çatal kullanarak püre kıvamına gelinceye kadar ezin. Daha sonra 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırıp, tüketebilirsiniz. Bu karışımın sabahları aç karnına yenmesi önerilmektedir. Bununla birlikte karışımın faydasını tam görebilmek için 41 gün boyunca düzenli kullanılması önerilmektedir.