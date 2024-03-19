Mikrodalga fırınların camındaki bu ızgara bakın ne işe yarıyor Hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran mikrodalga fırınların camlarındaki siyah ızgaraların ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Öyle bir amacı var ki...

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Mikrodalgalar, modern yaşamın vazgeçilmez yardımcılarından biri haline geldi.

Hızlı ve pratik bir şekilde yemek hazırlamak isteyenler için gerçek bir kurtarıcı olan bu alet, mutfakta zaman tasarrufu sağlayarak hayatımızı kolaylaştırıyor.

Ancak, mikrodalga kullanıcıları arasında merak edilen bir konu var.

Birçoğumuzun fark ettiği ama anlam veremediği mikrodalga üzerindeki siyah ızgaralar bakın aslında ne işe yarıyormuş…

Kimsenin aklına gelmez

Aslında, mikrodalga fırınlarının camında bulunan siyah ızgara deseni, mikrodalgaların kaçmasını engellemek için tasarlanmıştır.

Bu ızgaralar, mikrodalga enerjisinin fırın dışına sızmasını önler ve bu sayede çevredeki cihazların veya elektronik eşyaların zarar görmesini engeller.

Daha da önemlisi bu ızgaralar olmasaydı, yemekler gerektiği gibi ısınmazdı.