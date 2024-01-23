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Milletler Ligi 2024 fikstürü: Filenin Sultanları maç takvimi! İşte rakipler ve tarihler

Milletler Ligi 2024 fikstürü: Filenin Sultanları maç takvimi! İşte rakipler ve tarihler A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Milletler Ligi'nde oynayacağı maçların programı belli oldu. Peki, milli voleybol maçları ne zaman? İşte 2024 maç fikstürü...