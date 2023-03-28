Milletvekili hesabı: D'Hondt sistemi nedir, nasıl hesaplanır? Türkiye'de 2023 seçimlerinde uygulanacak milletvekili hesaplama sistemi D'Hondt gündemde. Milletvekili sayıları nasıl hesaplanacak sorusuna yanıt veren sistem, bölgeye göre vekil dağılımını sağlar. Peki, D'Hondt sistemi nedir? D'Hondt sistemi nasıl hesaplanır? İşte milletvekili hesabı örnekleri ve D'Hondt hakkında bilgiler...

Sandık başına gitmek için gün sayan Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanını seçecek.

İmza sürecinin tamamlanması ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylığı kesinleşti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir." dedi.

100 bin imzaya ulaşamayan adaylar ise ittifak görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda seçime dair birçok önemli husus da merak konusu oluyor.

Seçim kanunu ile gündeme gelen konulardan biri de milletvekili hesaplamalarında kullanılması planlanan D'Hondt sistemi oldu.

D'Hondt sistemi, milletvekili dağılımını hesaplamalarda kulllanılacak olan bir sistem.

Her genel seçim sonrası partilerin aldıkları oy oranlarıyla illerde kazandıkları vekil sayıları bu hesaplama sonucundaki verilere göre belirleniyor.

Peki, D'Hondt sistemi nedir, özellikleri nelerdir, nasıl hesaplanır? Milletvekili sayıları nasıl hesaplanacak? D'Hondt sistemi hesaplama örneği...

D'Hondt sistemi nedir

Vikipedi'ye göre, D'Hondt sistemi, Belçikalı hukukçu ve matematikçi Victor D'Hondt tarafından 1878'de tasarlanmış nispi temsil sistemidir.

Türkiye’de 1961’den bu yana –1965 Millet Meclisi genel seçimi ile 1966 Millet Meclisi ara seçimi dışında– bütün milletvekili genel ve ara seçimlerinde d’Hondt sistemi uygulanmıştır; günümüzde de yürürlükte olan sistem budur.

Arjantin, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, Finlandiya, Galler, Hırvatistan, İskoçya, İsrail, İzlanda, Japonya, Kolombiya, Macaristan, Makedonya, Paraguay, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Şili ve KKTC'de de uygulanmaktadır.

D'Hondt hesabı nasıl yapılır?

D'Hondt sistemi ile bir siyasi parti bir seçim bölgesinde bir milletvekili çıkardığında oyları ikiye, iki milletvekili çıkardığında oyları üçe, üç milletvekili çıkardığında oyları dörde, dört milletvekilindeyse toplam oyları beşe bölünüyor.

Sistem bu sayede yüksek oy alan partilere daha fazla vekil çıkarma imkânı verirken, küçük partilerin vekil çıkarmasının da önüne geçiyor

D'Hondt sistemi örneği