Milli formayla ilk golünü attı! Kenan Yıldız kimdir? Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? A Milli Futbol takımımızın Almanya ile karşılaştığı özel maçta performansıyla dikkat çeken Kenan Yıldız hakkında aramalar hız kazandı. İşte Kenan Yıldız'ın merak edilenleri..

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A Milli Futbol Takımımızın Almanya ile oynadığı hazırlık maçında şık bir gole imza atan ve oynadığı futbol ile göz dolduran Kenan Yıldız hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Kenan Yıldız'ın hangi takımda oynadığını ve kariyerini merak etmeye başladı.

18 yaşındaki Kenan Yıldız milli takım kariyerindeki ilk golünü özel maçta Almanya'ya attı.

Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Kenan Yıldız gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı.

Peki, kimdir Kenan Yıldız? İşte merak edilenleri..

Kenan yıldız kimdir?

Kenan yıldız 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya geldi. Futbola Jahn Regensburg'un akademisinde başlayan Kenan Yıldız iki yıl boyunca Jahn Regensburg altyapısında oynadı.

Daha sonra Bayern Münih'in altyapısına transfer edildi. Bayern Münih'in altyapısına 2012 yılında, 7 yaşındayken katıldı. Alt yaş kategorilerinde takım kaptanlığı yaptı ve Bayern Münih 19 Yaş Altı takıma kadar yükseldi.

Altyapıda toplamda 20 maça çıkan Yıldız 6 gol, 8 asistlik performans gösterdi. Bayern Münih ile sözleşmesi Temmuz 2022'de sona erdi ve yeni sözleşme imzalanmadı.

Kenan Yıldız, 12 Temmuz 2022'de Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.