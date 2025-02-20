Milli maç takvimi belli oldu! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hedefiyle mücadele eden A Milli Futbol Takımı, kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, İstanbul’daki Rams Park’ta Macaristan’ı ağırlayacak.

Taraftar desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen milliler, play-off sürecinde avantajı ele geçirmek istiyor.

Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Macaristan arasında oynanacak olan ilk maç 20 Mart 2025’te Türkiye’nin ev sahipliğinde oynanacak, rövanş ise 23 Mart 2025’te Macaristan’da gerçekleşecek.

Her iki karşılaşma da TSİ 20.00’de başlayacak ve futbolseverler heyecan dolu anlara tanıklık edecek.

Türkiye - Macaristan play-off mücadelelerinin TRT ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.