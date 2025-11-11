Milli Piyango yılbaşı biletleri çıktı mı, ne kadar? 2025 MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi, 31 Aralık gecesi yapılacak büyük çekilişte şansını denemeye hazırlanıyor.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişi, yılın son gününde heyecan dolu anlara sahne olacak.

Satışa çıkan yılbaşı biletleri, tam, yarım ve çeyrek seçenekleriyle vatandaşların ilgisine sunuluyor.

Bu yıl da "Büyük ikramiye ne kadar olacak?", "2025 Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı?" ve "Bilet fiyatları kaç TL?" gibi sorular merak ediliyor.

Peki, 2025 Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta mı, fiyatları ne kadar oldu? İşte yılbaşı çekilişine dair tüm merak edilen detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR 2025

Milli Piyango İdaresi, 2025 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi 800 milyon TL olarak duyurdu.

Toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL’ye ulaştı.

MPİ YILBAŞI BİLETLERİ 2025

Yılbaşı biletleri, 9 Kasım itibarıyla hem Milli Piyango bayilerinde hem de online platformlarda satışa sunuldu.

Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Çeyrek Bilet: 200 TL

Yarım Bilet: 400 TL

Tam Bilet: 800 TL